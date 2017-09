Motorsport : Zurückgetretener Weltmeister Rosberg wird Kubica-Berater

Der zurückgetretene Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg gehört künftig zum Berater-Team des Rennfahrers Robert Kubica. Das bestätigte sein Sprecher Georg Nolte der dpa. Rosberg teilt sich die Aufgaben mit dem bisherigen Manager des Polen, Alessandro Alunni Bravi. Der gebürtige Wiesbadener hatte nach dem Titelgewinn in der Vorsaison überraschend seine Karriere beendet und war zuletzt auf der Suche nach neuen Aufgaben. Kubica, der 2011 schwer in einem Rallye-Auto verunglückt war, kämpft derzeit um eine Rückkehr in die Motorsport-Königsklasse.

von dpa

erstellt am 15.Sep.2017 | 10:58 Uhr