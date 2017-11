Notfälle : Zirkusartistin stürzt in die Tiefe

von dpa

erstellt am 19.Nov.2017 | 04:45 Uhr

Eine 16-jährige Zirkusartistin ist im thüringischen Pößneck während einer Vorstellung schwer verunglückt. Die Jugendliche stürzte am Abend etwa drei Meter in die Tiefe und erlitt so schwere Verletzungen, dass sie im Krankenhaus behandelt werden musste, wie die Polizei mitteilte. Das Unglück passierte während der Spätvorstellung, als sie zusammen mit ihrem 17 Jahre alten Partner ein Kunststück an einem Seil vorführte.