Tarife : Zeitung: Pflege-Mindestlohn soll steigen

Der Mindestlohn für Pflegekräfte soll bis Anfang 2020 erhöht werden. Das geht aus einem Verordnungsentwurf von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles hervor, der morgen vom Bundeskabinett auf den Weg gebracht werden soll und den «Ruhr Nachrichten» vorliegt. Demnach soll der Mindestlohn in zwei Schritten auf 11,35 Euro pro Stunde im Westen und 10,85 Euro im Osten erhöht werden. Derzeit beträgt der Mindestlohn-Satz für Pflegekräfte demnach 10,20 Euro in Westdeutschland und 9,50 Euro im Osten. Die Lohnuntergrenze in der Pflege betrifft rund 908 000 Beschäftigte.

von dpa

erstellt am 18.Jul.2017 | 05:00 Uhr