Auto : Zeitung: Mögliche Prüfung von 120 000 Daimler-Diesel-Auto

von dpa

27. Mai 2018, 12:25 Uhr

Bei Daimler müssen einem Zeitungsbericht zufolge voraussichtlich rund 120 000 Dieselfahrzeuge auf mögliche unzulässige Abschalteinrichtungen der Abgasreinigung untersucht werden. Dabei handele es sich um weltweit rund 40 000 Dieselmotoren im «Vito» und 80 000 in der «C-Klasse», wie die «Bild am Sonntag» schreibt. Das Kraftfahrt-Bundesamt hatte Daimler bereits am vergangenen Donnerstag aufgefordert, rund 5000 Diesel-Fahrzeuge des Typs «Vito» für ein Software-Update zurückzurufen.