EU : Zeitplan für Brexit-Verhandlungen wankt

Die vierte Brexit-Verhandlungsrunde hat zwar leichte Fortschritte, aber noch nicht den Durchbruch gebracht. «Wir konnten in einigen Punkten Klarheit schaffen», sagte der EU-Chefunterhändler Michel Barnier. Dies sei aber noch nicht ausreichend, um in die zweite Phase der Gespräche einzutreten. Zuletzt drehten sich die Verhandlungen vor allem um die britischen Finanzverpflichtungen gegenüber der EU. Auch die Rechte der EU-Bürger in Großbritannien nach dem Brexit standen im Fokus. Eigentlich sollte die zweite Phase im Oktober starten. Der Zeitplan dürfte nun aber ins Wanken geraten.