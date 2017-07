Notfälle : Zehntes Todesopfer nach Lastwagen-Tragödie in Texas

Nach der mutmaßlichen Flüchtlingstragödie im US-Bundesstaat Texas ist ein weiteres Opfer gestorben. Die Zahl der Toten ist damit auf zehn gestiegen. Polizei und Feuerwehr hatten in der Nacht zu gestern in San Antonio im Laderaum eines Lastwagens in brütender Hitze acht Tote und 30 weitere Menschen gefunden, die dehydriert waren oder einen Hitzeschlag erlitten hatten. Der LKW war auf einem Supermarkt-Parkplatz abgestellt worden. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Gestern war ein weiteres Opfer gestorben.

von dpa

erstellt am 24.Jul.2017 | 17:50 Uhr