Konflikte : Zehntausende demonstrieren in Spanien für einen Dialog

von dpa

erstellt am 07.Okt.2017 | 22:26 Uhr

Zehntausende Menschen haben in Spanien angesichts des Konflikts um die nach Unabhängigkeit strebende Region Katalonien für einen Dialog demonstriert. Unter dem Motto «Reden wir?» gingen sie in mehreren Städten auf die Straße. Die meisten Demonstranten waren in Weiß gekleidet und trugen weiße Schriftbänder und Luftballons. In Madrid gab es außerdem eine zweite, noch größere Demonstration. Die Menschen protestierten hier gegen die Trennungspläne der wirtschaftsstarken Region.