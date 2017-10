Schifffahrt : Zehn Seeleute nach Schiffbruch vor Philippinen vermisst

von dpa

erstellt am 14.Okt.2017 | 13:50 Uhr

Nach einem Schiffsunglück vor den Philippinen werden zehn Seeleute vermisst. Die in Hongkong registrierte «MV Emerald Star» war gestern auf dem Weg nach Indonesien in einem Sturm gesunken. Das Schiff hatte noch ein Notsignal abgesetzt. Das Gebiet wird vom Tropensturm «Khanun» heimgesucht. Die Wetterbedingungen erschweren den Einsatz von Hubschraubern und Seennotrettungskreuzern. Zwei andere Schiffe, die in dem Seegebiet unterwegs waren, haben aber 16 der 26 Besatzungsmitglieder gerettet. Alle Seeleute sind Inder.