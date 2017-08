Tourismus : Zahl der Reisebüros in Deutschland leicht gestiegen

Reisebüros können sich trotz ihrer Konkurrenz aus dem Internet in Deutschland wieder stärker behaupten. Nach Angaben des Deutschen Reiseverbands stieg die Zahl der Reisebüros im vergangenen Jahr wieder leicht an - auf knapp 10 000 Reisebüros bundesweit. Das sind immerhin rund 100 Büros mehr als noch 2014. Zahlen des Verbandes Internet Reisevertrieb und der Marktforschungsgesellschaft GfK belegen: In den Sommermonaten 2017 stiegen die Umsätze von Online-Reiseportalen gegenüber dem Vorjahr um neun Prozent. Die Buchungen in klassischen Reisebüros legten nur um drei Prozent zu.

von dpa

erstellt am 24.Aug.2017 | 07:06 Uhr