Internet : Youtube: «Zerstörung der CDU» von Rezo erfolgreichstes Video

von dpa

05. Dezember 2019, 14:02 Uhr

Die Abrechnung des Youtubers Rezo mit der CDU ist auf der Video-Plattform in diesem Jahr der meistgesehene Beitrag in Deutschland gewesen. Mit weit mehr als 16 Millionen Aufrufen führt der 55-minütige Clip «Die Zerstörung der CDU» die «Top Ten» für 2019 deutlich an. Rezo hatte Mitte Mai kurz vor der Europawahl mit seiner scharfen Kritik an der Sozial- und Klimapolitik der Regierungsparteien für viel Furore gesorgt und über Youtube in kürzester Zeit ein großes Publikum erreicht.