Fußball : Wolfsburg gewinnt zum sechsten Mal den DFB-Pokal der Frauen

von dpa

01. Mai 2019, 20:19 Uhr

Die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg haben zum sechsten Mal den DFB-Pokal gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch setzte sich in einem hochklassigen Finale in Köln mit 1:0 gegen den Bundesliga-Rivalen SC Freiburg durch. Vor rund 17 048 Zuschauern im RheinEnergieStadion bescherte Ewa Pajor dem Titelverteidiger den fünften Cup-Erfolg hintereinander. Die Breisgauerinnen hielten bei ihrer ersten Endspielteilnahme lange gut mit, mussten sich am Ende jedoch den erfahreneren Niedersächsinnen beugen.