Fußball : WM-Playoffs: Italien gegen Schweden

Italien bekommt es in den Playoffs zur Fußball-WM mit Schweden zu tun. Das ergab die Auslosung in Zürich. Der Weltmeister von 2006 muss zuerst auswärts antreten, das Rückspiel ist in Italien. Setzt sich die «Squadra Azzurra» durch, ist sie bei der Weltmeisterschaft in Russland ein möglicher Gruppengegner für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Der ehemalige Bundestrainer Michael Skibbe muss mit Griechenland gegen Kroatien antreten. Nordirland spielt gegen die Schweiz, Irland trifft auf Dänemark.