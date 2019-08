Parteien : Wirbel um Kramp-Karrenbauer-Äußerung zu Maaßen-Ausschluss

von dpa

17. August 2019, 18:48 Uhr

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat mit Interview-Äußerungen zu einem möglichen Parteiausschlussverfahren gegen den umstrittenen Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen massiven Ärger in den eigenen Reihen ausgelöst. Kurz vor den für die CDU schwierigen Wahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen machten vor allem ostdeutsche CDU-Spitzenpolitiker ihrem Unmut Luft. Kramp-Karrenbauer stellte inwischen klar: «Ich habe weder im Interview noch an anderer Stelle ein Parteiausschlussverfahren gefordert.»