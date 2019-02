Tarife : Wieder Warnstreiks im öffentlichen Dienst

von dpa

27. Februar 2019, 01:56 Uhr

Berlin (dpa) - Kurz vor der nächsten Verhandlungsrunde im Tarifstreit im öffentlichen Dienst der Länder gehen die Warnstreiks heute weiter. Kitas, Schulen und Teile der Verwaltung werden in Berlin bestreikt. In Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg werden laut Verdi einzelne Dienststellen bestreikt, in Hessen die Uniklinik Frankfurt. Auch in Bayern sollen Unikliniken bestreikt werden. Bei einer Großkundgebung in Bremen will auch Verdi-Chef Frank Bsirske sprechen. Morgen startet in Potsdam die womöglich entscheidende Verhandlungsrunde.