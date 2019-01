Demonstrationen : Wieder Massenproteste der «Gelbwesten» in Frankreich

von dpa

26. Januar 2019, 21:44 Uhr

Bei Protesten der «Gelbwesten» sind in Frankreich wieder Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Demonstrationen gab es in Paris und anderen Städten, wie der Nachrichtensender Franceinfo berichtete. In der Hauptstadt, Toulouse, Nantes sowie in der normannischen Stadt Evreux sei es am Rande zu Zusammenstößen mit den Sicherheitskräften gekommen. Im ganzen Land seien bis zum Abend zusammen 69 000 Demonstranten gezählt worden. Vergangenen Samstag hatten noch 84 000 Menschen an den Kundgebungen teilgenommen.