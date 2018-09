von dpa

16. September 2018, 17:42 Uhr

Werder Bremen hat einen Heimsieg in der Fußball-Bundesliga in der Nachspielzeit noch verspielt. Die Hanseaten mussten sich gegen Aufsteiger 1. FC Nürnberg mit einem 1:1 begnügen. Nach drei Spielen hat Werder damit fünf Punkte. Die Franken bleiben mit zwei Punkten in der unteren Tabellenhälfte.