Terrorismus : Weitere Verdächtige nach Straßburger Anschlag festgenommen

von dpa

17. Dezember 2018, 23:03 Uhr

Im Zusammenhang mit dem Terroranschlag in Straßburg sind zwei weitere Menschen festgenommen worden. Die Beiden seien in Polizeigewahrsam genommen worden, bestätigten Justizkreise der dpa. Sie werden verdächtigt, eine Rolle bei der Beschaffung der Waffe gespielt zu haben, wie eine weitere Quelle bestätigte. Gegen einen dritten Verdächtigen aus dem Umfeld des mutmaßlichen Attentäters Chérif Chekatt wurde am Abend ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, wie aus Justizkreisen bestätigt wurde. Der Mann war bereits früher festgenommen worden.