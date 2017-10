Migration : Weitere abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan abgeschoben

von dpa

Deutschland hat weitere Afghanen in ihr Heimatland abgeschoben. Das Flugzeug landete am Morgen in Kabul. An Bord der Maschine seien 14 junge Männer gewesen, sagte ein Repräsentant der Internationalen Organisation für Migration IOM am Flughafen. Offizielle Angaben aus Deutschland fehlen allerdings bisher. Die Maschine war in Leipzig-Halle gestartet. Abschiebungen sind umstritten, weil sich in Afghanistan der Konflikt zwischen Regierung und islamistischen Taliban drastisch verschärft.