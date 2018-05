Konflikte : Weißes Haus: Andere Nationen müssen Druck auf Iran machen

von dpa

11. Mai 2018, 23:05 Uhr

Die Regierung der Vereinigten Staaten hat andere Länder aufgerufen, ihren Druck auf den Iran zu erhöhen. Das Verhalten des Iran sei gefährlich und leichtsinnig, teilte das Weiße Haus mit. Die Revolutionsgarden hätten israelische Bürger mit Raketen angegriffen und dem Iran nahestehende Gruppen im Jemen hätten eine Rakete in Richtung der saudischen Hauptstadt Riad gelenkt. Israel macht die Eliteeinheit der iranischen Revolutionsgarden verantwortlich für die Attacke auf die von Israel besetzten Golanhöhen. Israel griff daraufhin iranische Ziele in Syrien an.