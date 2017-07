G20 : Wasserwerfer und Krawalle vor G20-Treffen

Verletzte, brennende Mülltonnen, zerschlagene Scheiben: In Hamburg ist die Situation vor dem G20-Gipfel am Abend eskaliert. Die Polizei setzte bei der Protest-Demonstration «Welcome to Hell» Wasserwerfer ein und löste die Veranstaltung schließlich auf. Gewalttätige Demonstranten warfen Flaschen, in einigen Straßen brannten Barrikaden, Schaufenster gingen zu Bruch. Beim G20-Treffen der großen Industrieländer und aufstrebenden Wirtschaftsnationen geht es unter anderem um Terrorismus sowie die Klima- und Handelspolitik.

erstellt am 07.Jul.2017 | 06:29 Uhr