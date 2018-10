Brände : Waldbrand in Portugal - Großeinsatz im Naturpark von Sintra

von dpa

07. Oktober 2018, 14:44 Uhr

In der Nähe von Lissabon hat die Feuerwehr stundenlang mit einem Großeinsatz gegen einen Waldbrand gekämpft. Betroffen war der Naturpark von Sintra-Cascais, vor den Toren der portugiesischen Hauptstadt. Neun Menschen wurden leicht verletzt. Der Brand war am Abend aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen. Die Einsatzkräfte arbeiteten mit rund 700 Mann vom Boden aus sowie mit mehreren Löschflugzeugen. Starke Winde fachten die Flammen immer wieder an, die mittlerweile aber weitgehend unter Kontrolle sind.