Extremismus : Waffen bei Betreibern von «linksunten.indymedia.org» gefunden

Bei den Dursuchungen der Räumlichkeiten der linksextremistische Internetplattform «linksunten.indymedia.org» sind zahlreiche Waffen gefunden worden. Darunter seien Messer, Schlagstöcke, Rohre und Zwillen, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière in Berlin. Der Minister bestätigte das Verbot der Plattform. «Der Weiterbetrieb der Seite ist ab sofort eine Straftat», sagte er. Am Morgen wurden im Zusammenhang mit dem Verbot Räumlichkeiten in Freiburg durchsucht. Nach dpa-Informationen aus Sicherheitskreisen waren insgesamt fünf Objekte betroffen.

von dpa

erstellt am 25.Aug.2017 | 10:10 Uhr