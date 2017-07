Auto : VW-Markenchef Diess: «Niemand will Fahrverbote in Städten»

Im Streit um drohende Fahrverbote in einigen Städten ist die Autoindustrie nach Einschätzung von VW-Markenchef Herbert Diess bereit, die Lage zu entschärfen. Niemand wolle wirklich Fahrverbote in den Städten, sagte der Manager der Deutschen Presse-Agentur. «Die Industrie ist sicher bereit, das Ihre zu tun, um diese Situation zu entschärfen.» Am Freitag war Baden-Württemberg vor Gericht mit dem Versuch gescheitert, Fahrverbote in Stuttgart mit Nachrüstungen älterer Dieselmotoren zu verhindern.

von dpa

erstellt am 30.Jul.2017 | 05:50 Uhr