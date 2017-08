Auto : VW-Ingenieur zu über drei Jahren Haft verurteilt

In den USA ist erstmals ein VW-Mitarbeiter wegen seiner Rolle im Abgas-Skandal verurteilt worden. Der zuständige Richter brummte dem langjährigen Konzerningenieur James Robert Liang eine Gefängnisstrafe von 40 Monaten und eine Geldbuße in Höhe von 200 000 Dollar auf. Der 63-jährige Deutsche wird beschuldigt, die USA über den Einbau einer illegalen Software zur Manipulation von Abgaswerten in Dieselwagen getäuscht zu haben. Der Richter sprach von einem «ernsten Verbrechen», bei dem der Angeklagte eine «Schlüsselrolle» gespielt habe.

erstellt am 25.Aug.2017 | 17:45 Uhr