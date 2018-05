Verkehr : Vorbereitung zur Umsetzung von Dieselfahrverboten in Hamburg

von dpa

30. Mai 2018, 22:57 Uhr

Kurz vor Inkrafttreten der bundesweit ersten Dieselfahrverbote zur Luftreinhaltung in Hamburg haben die letzten Vorbereitungen zur Umsetzung begonnen. Straßenarbeiter entfernten am Abend die roten Kreuze, mit denen die schon seit Wochen im Bezirk Altona hängenden Verbots- und Umleitungsschilder als ungültig gekennzeichnet waren. Die Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge, die nicht die Euro-Norm 6 erfüllen, gelten ab Mitternacht. Die Stadt will damit im Rahmen eines bereits im vergangenen Jahr beschlossenen Luftreinhalteplans eine Reduktion der Stickoxidbelastung erreichen.