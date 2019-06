Flugzeugbau : Von der Leyen unterschreibt Verträge für neuen Kampfjet

von dpa

17. Juni 2019, 12:20 Uhr

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat in Le Bourget bei Paris die Verträge für das milliardenschwere Rüstungsvorhaben eines europäischen Kampfjets unterzeichnet. Zu der Zeremonie am Rande der weltgrößten Luftfahrtmesse kam auch der französische Staatschef Emmanuel Macron. Das sogenannte Luftkampfsystem der Zukunft soll von 2040 an einsatzfähig sein - am Ende soll es nicht nur einen Kampfflieger der neuen Generation geben, sondern ein Gesamtsystem, das Drohnen oder Satelliten steuern kann.