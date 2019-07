EU : Von der Leyen: Sozialdemokraten vor Wahl noch skeptisch

von dpa

15. Juli 2019, 22:44 Uhr

Bis kurz vor der Abstimmung bleibt offen, ob Ursula von der Leyen die nötige Mehrheit im Europaparlament für ihre Wahl als EU-Kommissionspräsidentin erreichen kann. Es habe viel Wohlwollen für einen Brief von der Leyens an die europäischen Sozialdemokraten gegeben, hieß es aus Kreisen der Fraktion in Straßburg. Es herrscheaber Misstrauen, ob die Versprechen wirklich eingehalten werden. Von der Leyen hatte in Schreiben an die Sozialdemokraten und Liberalen mit neuen Zusagen bei Themen wie Klimaschutz und Parlamentsrechte um Unterstützung geworben. Die Wahl findet am Dienstagabend statt.