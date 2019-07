EU : Von der Leyen soll Präsidentin der EU-Kommission werden

von dpa

02. Juli 2019, 20:43 Uhr

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen soll neue EU-Kommissionspräsidentin werden. Die EU-Staats- und Regierungschefs nominierten die CDU-Politikerin bei ihrem Sondergipfel in Brüssel offiziell. Von der Leyen könnte, wenn sie denn vom Parlament bestätigt wird, die erste Frau an der Spitze der EU-Kommission werden. Daneben waren in einem Kompromisspaket vorgesehen der liberale belgische Ministerpräsident Charles Michel als Ratspräsident und der spanische Außenminister Josep Borrell als Außenbeauftragter. IWF-Chefin Christine Lagarde soll Präsidentin der Europäischen Zentralbank werden.