Verteidigung : Von der Leyen fliegt nach Hubschrauber-Unglück nach Mali

Wenige Tage nach dem Absturz eines Kampfhubschraubers in Mali ist Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen zu den deutschen Soldaten nach Westafrika aufgebrochen. Zuvor nahm sie die Särge der beiden ums Leben gekommenen Soldaten am Abend auf dem Militärflughafen Köln in Empfang. Die Reise der Ministerin nach Mali und Niger war schon mehrere Wochen lang geplant. Allerdings wurde der Trip wegen des Hubschrauberunglücks vorgezogen und verlängert. Seit Jahren war kein Soldat der Bundeswehr mehr im Einsatz gestorben.

von dpa

erstellt am 29.Jul.2017 | 23:38 Uhr