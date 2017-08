Volleyball : Volleyballer gewinnen bei EM 3:0 gegen Tschechien

Die deutschen Volleyballer haben bei der EM in Polen auch ihr zweites Gruppenspiel gewonnen. Zwei Tage nach ihrem Überraschungserfolg gegen Italien siegte die Mannschaft von Nationaltrainer Andrea Giani in Stettin gegen Tschechien ungefährdet mit 3:0. Mit einem weiteren Sieg morgen gegen die Slowakei kann der WM-Dritte von 2014 Platz eins in Gruppe B perfekt machen. Damit wäre der direkte Einzug ins Viertelfinale sicher.

von dpa

erstellt am 27.Aug.2017 | 22:27 Uhr