Verkehr : Volle Straßen, Züge, Flüge: Urlauber brauchen Geduld

von dpa

13. Juli 2019, 03:36 Uhr

Ab in die Ferien heißt es an diesem Wochenende für viele Menschen im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW - aber die Urlauber brauchen Geduld. Die Bahn nutzt die sechswöchigen Schulferien, um ihr Schienennetz zwischen Düsseldorf und Essen zu sanieren. Seit Freitagnacht halten keine Fernverkehrszüge mehr am Düsseldorfer Flughafen, teilte die Bahn mit. Reisende aus Richtung Berlin mit diesem Ziel müssen daher ab Dortmund in den RE1 zum Airport umsteigen. Aus südlicher Richtung könne die S11 ab Düsseldorf ersatzweise genutzt werden.