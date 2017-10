Gesellschaft : Viele finden Halloween schauderhaft

von dpa

erstellt am 24.Okt.2017 | 06:16 Uhr

Das Halloween-Fest spaltet nach wie vor die Bevölkerung in Deutschland. Das ergab eine repräsentative YouGov-Umfrage unter Erwachsenen in der Bundesrepublik. Demnach stimmten 48 Prozent «voll und ganz» oder «eher» der Aussage zu, das Gruselfest verdränge als Import aus den USA die deutsche Kultur. 46 Prozent sehen das «ganz und gar nicht» oder «eher nicht» so. Der Rest machte keine genaue Angabe. Vor allem bei den Menschen ab 35 überwiegt die Ansicht, das Fest sei ein störender US-Import.