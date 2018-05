Wetter : Viel Regen, Sturm und 50 Grad Celsius: Extremwetter im April

von dpa

05. Mai 2018, 04:14 Uhr

Der April hat weltweit extremes Wetter gebracht: Stürme in Indien, Überschwemmungen in Afrika und ganz außergewöhnliche Hitzerekorde in Pakistan. Für die Weltwetterorganisation in Genf ist klar: «Extreme Wetterlagen wie Hitzewellen und heftige Regenfälle werde häufiger und intensiver, und das ist die Folge des Klimawandels», sagte WMO-Sprecherin Clare Nullis. Deutschland erlebte den wärmsten April seit Messbeginn. In Nordindien kamen bei Sand- und Staubstürmen in den vergangenen Tagen mehr als 100 Menschen ums Leben. In Pakistan wurden am 30. April 50 Grad Celsius gemessen.