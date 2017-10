Motorsport : Vettel startet hinter Hamilton ins Formel-1-Rennen von Japan

von dpa

erstellt am 08.Okt.2017 | 04:48 Uhr

Sebastian Vettel startet heute von Rang zwei in den Grand Prix von Japan. Der deutsche Ferrari-Pilot will in Suzuka die Wende im WM-Zweikampf mit Lewis Hamilton einleiten. Vettel hat vor dem fünftletzten Rennen dieser Saison 34 Punkte Rückstand auf den Mercedes-Fahrer. Hamilton kann jedoch als Erster in den Grand Prix gehen. Malaysia-Gewinner Max Verstappen steht neben seinem Red-Bull-Teamkollegen Daniel Ricciardo auf Position vier.