Motorsport : Vettel mit besten Chancen auf zweiten Saisonsieg

von dpa

08. April 2018, 09:09 Uhr

Sebastian Vettel startet heute mit besten Chancen auf seinen zweiten Saisonsieg in das Formel-1-Rennen von Bahrain. Der WM-Spitzenreiter im Ferrari beginnt den Grand Prix auf dem Kurs in der Wüste von Sakhir von der Pole Position. Sein Teamkollege Kimi Räikkönen startet als Zweiter und könnte so Helferdienste für Vettel verrichten. Titelverteidiger Lewis Hamilton muss nach einer Strafe wegen eines regelwidrigen Getriebewechsels an seinem Mercedes von Rang neun eine Aufholjagd versuchen.