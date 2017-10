Kriminalität : Verunreinigte Joghurts in Supermärkten

von dpa

erstellt am 07.Okt.2017 | 16:58 Uhr

Der im Fall der verunreinigten Joghurts in Supermärkten in Halle und Bitterfeld in Sachsen-Anhalt vorläufig festgenommene Mann ist wieder auf freiem Fuß. Das teilte die Polizei mit. Der 42-Jährige wurde zuvor von Ermittlern vernommen. Er habe sich jedoch nicht auf die Tat eingelassen. Die Staatsanwaltschaft stellte keinen Haftantrag, weil kein dringender Tatverdacht vorlag. Die Ermittlungen gegen den Mann dauern den Angaben nach weiter an. Ein Unbekannter hatte sich in der Nacht zum Freitag und am Freitagvormittag telefonisch gemeldet und auf verunreinigte Joghurts hingewiesen.