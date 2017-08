Notfälle : Verunglückte deutsche Seilschaft identifiziert

Nach dem tödlichen Unglück einer Seilschaft aus Bayern im Salzburger Land hat die österreichische Polizei nähere Angaben zu den sechs Männern gemacht. Der Schwerverletzte sei ein Mann aus dem Raum Altötting, hieß es. Die fünf Toten stammten ebenfalls aus dem Raum Altötting sowie aus der Gegend von Burghausen. Die Männer waren in etwa 3000 Metern Höhe am Berg Gabler unterwegs, als einer von ihnen ins Rutschen kam und die anderen mitriss. Die Gruppe stürzte rund 200 Meter in eine Spalte zwischen Gletscher und Fels.

erstellt am 27.Aug.2017 | 21:21 Uhr