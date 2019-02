Prozesse : Verteidiger von «El Chapo» fordern Freispruch

von dpa

01. Februar 2019, 02:31 Uhr

Im Prozess gegen Joaquín «El Chapo» Guzmán in New York haben die Verteidiger einen Freispruch des Drogenbosses gefordert. «Sie müssen dem Mythos von "El Chapo" nicht nachgeben», sagte Anwalt Jeffrey Lichtman in seinem Schlussplädoyer an die Adresse der zwölf Geschworenen. Diese sollen ab Montag über die Schuld oder Unschuld des 61-Jährigen beraten. Bei einer Verurteilung droht Guzmán lebenslange Haft. Wann im Fall einer Verurteilung das Strafmaß verkündet wird, ist offen.