Prozesse : Versuchter Mord: Elf Männer und zwei Frauen vor Gericht

von dpa

22. Januar 2019, 01:45 Uhr

Unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen beginnt am Essener Schwurgericht heute der Prozess um einen versuchten Mord. Angeklagt sind elf Männer und zwei Frauen einer syrischen Großfamilie. Sie sollen am 31. Mai 2018 versucht haben, in Essen einen 19-jährigen zu skalpieren und zu töten. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt. Laut Anklage sollte die Familienehre wiederhergestellt werden. Das Opfer hatte angeblich ein Verhältnis mit einer Frau der Familie, die nach islamischem Ritus mit einem anderen Mann verheiratet war.