Motorsport : Verstappen startet erstmals von Formel-1-Pole

von dpa

04. August 2019, 02:44 Uhr

Max Verstappen startet heute Nachmittag zum ersten Mal in seiner Karriere von der Pole Position in ein Formel-1-Rennen. Der 21 Jahre alte Red-Bull-Pilot will nach seinen Siegen in Österreich und Deutschland auch den Großen Preis von Ungarn gewinnen. Neben ihm wird beim Start Valtteri Bottas aus Finnland im Mercedes stehen. WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton schaffte es in der Qualifikation gestern nur auf den dritten Rang. Sebastian Vettel nimmt im Ferrari das Rennen von Position fünf in Angriff.