Kriminalität : Versehentlich angerempelt - Jungs verprügeln Mann und Frau

von dpa

erstellt am 23.Sep.2017 | 16:13 Uhr

Sechs Jungendliche und Männer im Alter von 17 und 18 Jahren haben gestern Abend auf einem S-Bahnhof in Berlin einen Mann und eine Frau zusammengeschlagen. Die 42-Jährige habe beim Aussteigen aus der S-Bahn versehentlich einen aus der Gruppe angerempelt, teilte die Bundespolizei mit. Daraufhin sei ein Streit entstanden. Schließlich schlugen und traten die sechs auf die beiden ein - auch noch, als der 32 Jahre alte Mann zu Boden ging. Die Polizei nahm die Angreifer fest. Die Feuerwehr brachte die Angegriffenen mit Verletzungen an Kopf und Hals in ein Krankenhaus.