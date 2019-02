Notfälle : Vermisste Rebecca: Polizei nimmt verdächtige Person fest

von dpa

28. Februar 2019, 14:05 Uhr

Im Fall der vermissten 15-jährigen Rebecca aus Berlin hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Die Person werde derzeit vernommen, sagte ein Polizeisprecher. Rebecca war am Morgen des 18. Februar verschwunden. Das Mädchen hatte die Nacht zuvor bei einer älteren Schwester verbracht. An dem Montagmorgen hätte es um 9.50 Uhr in der Schule zum Unterricht sein sollen, war dort jedoch nicht erschienen.