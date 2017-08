Wetter : Verletzte nach Unwettern in Norditalien - Ein Vermisster

Bei Unwettern in Norditalien sind mehrere Menschen verletzt worden. Eine Windhose zog unter anderem über die Insel Albarella bei Venedig. Dort wird seitdem ein Mann vermisst, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa. In Cavallino-Treporti - ebenfalls bei Venedig - wurde eine Frau von einem umstürzenden Baum schwer verletzt. Sie kam mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus. Die Windhose hatte mehrere Ortschaften an der Adriaküste getroffen. Ungefähr 50 Menschen suchten leicht verletzt Krankenhäuser auf. Laut «Focus» waren auch Deutsche betroffen.

von dpa

erstellt am 10.Aug.2017 | 22:21 Uhr