Kriminalität : Verdächtiger nach Stichen in Pfarrhaus in U-Haft

von dpa

26. Dezember 2019, 15:51 Uhr

Nach den Stichen auf einen 51-Jährigen in einem Pfarrhaus in Sachsen sitzt ein Mann in Untersuchungshaft. Es handele sich um den 53 Jahre alten Tatverdächtigen, sagte ein Polizeisprecher in Chemnitz. Ein Haftrichter habe Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen. Der Mann soll an Heiligabend den 51-Jährigen in dem Pfarrhaus in Aue-Bad Schlema schwer verletzt haben. Zuvor hatte es bei der Feier für Bedürftige Streit zwischen zwei Gruppen gegeben. Das Opfer war ein ehrenamtlicher Helfer der Gemeinde, der schlichtend eingegriffen haben soll.