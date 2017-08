Konflikte : Venezuelas Verfassungsversammlung soll gestoppt werden

Mit einem Eilantrag will Generalstaatsanwältin Luisa Ortega Díaz die Einberufung der umstrittenen Verfassungsgebenden Versammlung in Venezuela noch stoppen. Sie reichte bei einem Gericht in Caracas einen entsprechenden Antrag ein und begründete dies mit den Vorwürfen, die Wahlbeteiligung sei manipuliert worden. Dies hatte die zuständige Firma Smartmatic unter Verweis auf Serverdaten mitgeteilt. Es hätten nicht die offiziell verkündeten 8,1 Millionen abgestimmt. Schätzungen gehen von 2,4 bis knapp vier Millionen aus. Die Beteiligung ist Gradmesser für den Rückhalt zu den von der Opposition bekämpften Plänen.

von dpa

erstellt am 04.Aug.2017 | 01:22 Uhr