Regierung : Venezolanischer Militärattaché sagt sich von Maduro los

von dpa

27. Januar 2019, 04:45 Uhr

Im Machtkampf in Venezuela schwindet der Rückhalt für Präsident Nicolás Maduro. Der Militärattaché an der venezolanischen Botschaft in Washington sagte sich von Maduro los und stellte sich in den Dienst des selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó. «Er ist der einzige rechtmäßige Präsident», sagte Oberst José Luis Silva Silva. Zwar verfügt Guaidó international bereits über erheblichen Rückhalt, in Venezuela selbst hat er bislang aber keine echte Machtposition. Der entscheidende Machtfaktor in Venezuela ist das Militär, das bisher treu zu Maduro steht.