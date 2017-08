Konflikte : USA verstärken Afghanistan-Einsatz

Entgegen seinen Ankündigungen im Wahlkampf will US-Präsident Donald Trump das Engagement der USA in Afghanistan verstärken und Terroristen in der Region den Garaus machen. «Diese Mörder müssen wissen, dass sie sich nirgendwo verstecken können, dass kein Platz außerhalb der Reichweite amerikanischer Macht und amerikanischer Waffen liegt», sagte Trump bei der Vorstellung seiner neuen Afghanistanstrategie in einer landesweit übertragenen Ansprache. Die radikalislamischen Taliban kündigten als Reaktion einen «Heiligen Krieg bis zum letzten Atemzug» an.

von dpa

erstellt am 22.Aug.2017 | 12:49 Uhr