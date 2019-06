Konflikte : USA legen UN-Sicherheitsrat offensichtlich keine Beweise vor

von dpa

14. Juni 2019, 00:50 Uhr

Die Vereinigten Staaten haben dem UN-Sicherheitsrat trotz öffentlicher Schuldzuweisungen an Teheran offensichtlich keine Belege für die Verantwortung des Irans für die Angriffe auf Öltanker am Golf vorgelegt. Man habe keinerlei Beweise diskutiert, sagte der kuwaitische UN-Botschafter Mansur al-Otaibi nach einem Treffen des Gremiums. Kuwait steht dem Gremium momentan vor. Der Sicherheitsrat habe noch keine Maßnahmen angesichts der steigenden Spannungen beschlossen. Die Spannungen in der Golf-Region haben nach dem Angriff auf Zwei Handelsschiffe bedrohlich zugenommen.