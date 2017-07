Konflikte : USA bieten Russland mögliche Kooperation im Syrien-Konflikt an

Die USA haben sich unter Bedingungen zu einer Zusammenarbeit mit Russland im Syrien-Konflikt bereit erklärt, um die Lage in dem Bürgerkriegsland zu entschärfen. Denkbar seien etwa Flugverbotszonen, der Einsatz von Waffenstillstandskontrolleuren am Boden und die Koordinierung humanitärer Hilfslieferungen. Das teilte das Außenministerium in Washington mit. In der Mitteilung formulierte Außenminister Rex Tillerson unter anderem die Bedingung, dass Russland «den weiteren Einsatz jeglicher Chemiewaffen» durch die syrischen Regierungstruppen unterbinden müsse.

von dpa

erstellt am 06.Jul.2017 | 02:59 Uhr