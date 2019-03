Rüstungsindustrie : USA bauen Führung bei Waffenexporten deutlich aus

von dpa

Die USA haben ihre Position als weltweit größter Waffenexporteur weiter ausgebaut. 36 Prozent aller Waffenausfuhren gingen in den vergangenen fünf Jahren auf das Konto der Vereinigten Staaten, wie das Friedensforschungsinstitut Sipri mitteilte. Demnach wurde mehr als jede zweite exportierte Waffe aus den USA in den Nahen Osten geliefert. Zweitgrößter Waffenexporteur blieb Russland vor Frankreich, Deutschland und China. An der Spitze der Importeure steht Saudi-Arabien. Insgesamt stieg das weltweite Volumen der Im- und Exporte von Waffen laut Sipri im Fünfjahresvergleich um 7,8 Prozent.